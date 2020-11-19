بلجيكا تقسو على الدنمارك تصعد إلى نصف النهائي وإنجلترا تكتسح أيسلندا

تأهل منتخب بلجيكا للدور نصف نهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعدما انتصر على ضيفه وملاحقه منتخب الدنمارك بأربع أهداف لهدفين، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وضع لاعب الوسط البلجيكي يوري تلمسان منتخب بلاده في المقدمة مُبكرًا بهدف أحرزه عند الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.



وتمكن الضيوف من معادلة الكفة في الدقيقة 17 برأسية للمهاجم جوناس ويند، قبل أن يُعيد روميلو لوكاكو المنتخب البلجيكي للمقدمة بهدف ثالث سجله في الدقيقة 56.



ونجح لوكاكو في أن يبتعد بالنتيجة بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، إلا أن ناصر الشاذلي منح منتخب الدنمارك الآمل في العودة للقاء بعدما سجل بالخطأ هدفًا في مرمى فريقه عند الدقيقة 86.



ولم تمر سوى دقيقتين حتى أمن لاعب الوسط المتألق كيفين دي بروين فوز منتخب بلجيكا بهدف رابع.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، أنهي المنتخب الإنكليزي مشاركته في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على ضيفه المنتخب الأيسلندي بأربعة أهداف دون رد، فاحتل المركز الثالث.



افتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 20 ثم أضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24، وفي الدقائق العشر الأخيرة أحرز لاعب مانشستر سيتي فيل فودين هدفين في الدقيقتين 80 و84 على التوالي.



واحتل المنتخب الإنكليزي المركز الثالث برصيد 10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة خلف الدنمارك الثانية بنفس الرصيد، فيما ظل المنتخب الأيسلندي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بعد أن لقي خسارته السادسة على التوالي.



وبهذا، بات في رصيد منتخب بلجيكا 15 نقطة في الصدارة، يليه الإنجليزي بـ 10 نقاط، ثم الدنماركي بـ 10 نقاط، وأخيرًا منتخب إيسلندا الذي هبط رسميًا للمستوى الثاني.

المصدر: وكالات