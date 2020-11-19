رياضة | قُضي الأمر.. بيريز يتوصل لإتفاق مع راموس بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر قُضي الأمر.. بيريز يتوصل لإتفاق مع راموس بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء، عن توصل مسؤولي ريال مدريد الإسباني لإتفاق مع المدافع الدولي سيرجو راموس بشأن تمديد عقده مع الملكي.

تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

وينتهي عقد المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس قائد ريال مدريد مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بيريز وراموس توصلا لاتفاق من حيث المبدأ، على توقيع عقد جديد لمدة موسمين، حتى صيف 2023.

وتابعت الصحيفة أن توقيع العقود بين راموس وإدارة ريال مدريد سيتم قبل نهاية العام الجاري، بناءا على رغبة الطرفين.

الجدير بالذكر أن راموس شارك، أمس الثلاثاء، في فوز إسبانيا التاريخي على ألمانيا (6-0)، ضمن إطار منافسات دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.