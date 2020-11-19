رياضة | باتشيكو يرحل عن الزمالك فى حال خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر باتشيكو يرحل عن الزمالك فى حال خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة قوية فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكشف الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولو الزمالك يدرسون اقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق حال خسارة لقب افريقيا.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك اتجاه داخل مجلس الزمالك يرغب فى رحيل المدرب البرتغالي حال فشله فى الحصول على اللقب الغائب عن خزينة القلعة البيضاء منذ 18 عاما".

وأضاف: "الزمالك تعاقد مع المدرب البرتغالي من أجل حصول على بطولة أفريقيا وسيرحل اذا خسر أمام الأهلي".