رياضة | ريال مدريد يستقر على بديل راموس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على بديل راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد على بديل مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، مع احتمالية رحيله عن صفوف الملكي نهاية الموسم الحالي، مع انتهاء عقده.

وقبل أيام، ذكرت تقارير صحفية أن راموس توصل لإتفاق مبدئي مع ريال مدريد على تجديد عقد لمدة عامين.

ووضع ريال مدريد، مدافع بايرن ميونيخ دافيد ألابا، ضمن خطته البديلة لتعويض راموس في حال رحيله، حسب ما أكدت تقارير صحفية إسبانية.

وأكدت التقارير ذاتها أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع ألابا صاحب الـ28 عاماً، في حال لم يجدد راموس عقده مع النادي، في حين ينتهي عقد ألابا الصيف القادم.