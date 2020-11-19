رياضة | شوقي غريب يتحدث عن نهائي إفريقيا بين الاهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 03:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يتحدث عن نهائي إفريقيا بين الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن نهائي الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا مواجهة تاريخية.

وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواجهة تاريخية وحدث لا يمكن تكراره، من الممكن الاستفادة من هذا الحدث في أشياء كثيرة".

وتابع: "أطلب من اللاعبين الهدوء وكذلك الجماهير لعلها تكون فرصة لهم عندما تنتهي أزمة كورونا أن يعودوا مرة أخرى لحضور لمباريات".