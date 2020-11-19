شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: «في رؤساء أندية بيغلطوا أكثر من مرتضى منصور بس بخباثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المنتج جمال العدل إنه كمشجع زملكاوي يريد استمرار مرتضى منصور لأنه إضافة كبيرة لنادي الزمالك على كافة المستويات. وأضاف جمال العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية: «تتفق تختلف على أسلوب وطريقة مرتضى منصور لكنه إنسان ناجح وواضح». وتابع: «في رؤساء أندية أخرى بيعملوا وبيغلطوا أكثر من مرتضى لكن بخباثة، وعن طريق كتائب إلكترونية وتسليط إعلاميين يقودون حرب بالنيابة عنهم». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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