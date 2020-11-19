شوقي غريب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا: مواجهة تاريخية وفرصة لعودة الجماهير ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن لقاء الأهلي والزمالك بنهائي أفريقيا مواجهة تاريخية.
وقال شوقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مواجهة تاريخية وحدث لا يمكن تكراره، من الممكن الاستفادة من هذا الحدث في أشياء كثيرة».
وأكمل: «أطلب من اللاعبين الهدوء وكذلك الجماهير لعلها تكون فرصة لهم عندما تنتهي أزمة كورونا أن يعودوا مرة أخرى لحضور لمباريات».
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