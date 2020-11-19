شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق: الأهلي طرح اسمي لضمي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريم طارق، لاعب فريق نادي بتروجت، والذي انتهت إعارته لصفوف طلائع الجيش، أن اسمه تم طرحه في النادي الأهلي في فترة من الفترات من أجل ضمي.

وواصل كريم طارق في تصريحات عبر قناة النهار:«تم طرح اسمي في الأهلي، ولكن لم يتقدم المسؤولون بالنادي الأحمر بأي عروض رسمية لبتروجت من أجل ضمي».

وأكمل: «بذلت مجهوداً كبيراُ خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب وباء كورونا، وكنت أتدرب منفرداً، وجنيت ثمار تعبي وجهدي مع عودة النشاط والظهور بشكل جيد».

وأنهى تصريحاته: «رفضت مد إعارتي في طلائع الجيش، وأتمنى خوض تجربة جديدة في الدوري المصري مع نادٍ جماهيري».