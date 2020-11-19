شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يطالب الأهلي بتكريم عصام الحضري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد بيومي، المحلل الفني بقنوات أبوظبي الرياضية، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتكريم عصام الحضري، حارس المرمي التاريخي لمصر والأهلي والزمالك. وقال «بيومي»: «اعتزال أسطورة حقيقية بقيمة عصام الحضري أعظم من تولى حراسة المرمي في مصر وأفريقيا والوطن العربي حدث تاريخي أتمنى أن يتم تكريمه من النادي الأهلي الذي سطر فيه تاريخه، ومن كل مسؤولي الرياضة في مصر، بالتوفيق يا حضري ننتظرك في مجال آخر أكثر تالق وإبداع وعزيمة وحب للعمل». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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