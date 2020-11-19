شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني: الأهلي والزمالك الأقوى في القارة وخسارة لقب ليست نهاية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن الأهلي والزمالك الأقوى على الإطلاق في قارة أفريقيا، ويستحقان التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن تأهلهما يدعو للفخر وحلم بالنسبة للمصريين.

واستكمل بسيوني، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تغيير الأجهزة الفنية في الأهلي والزمالك، جاء في مصلحتهما قبل نهائي إفريقيا، لا سيما وأن الفريقان يقدمان مستويات مميزة للغاية تحت قيادة بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو.

وواصل مدرب الجيش السابق، أن الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى، وقرار عودة الدوري جاء في صالحهما أيضًا، وساهم بشكل كبير في تأهلهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من أن هذا القرار لم يكن سهلًا على الجميع.

واختتم حديثه، أن الفريقان يسعيان للتتويج بالبطولة الإفريقية، إلا أنه لن يكون حدثًا جللًا بالنسبة للفريق الخاسر، لا سيما أن تأهلهما للنهائي يعد إنجازًا، لذلك لا بد أن لا تأخذ الأمور أكبر من حجمها، مضيفًا: «خسارة أي من الطرفين لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مش هيهد النادي وليست نهاية العالم».