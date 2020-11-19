شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني: حسام البدري مدرب «واثق في نفسه».. ولدينا مهاجمين متميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن غياب المنتخب الوطني الأول عن مستواه في مباراة توجو بالقاهرة أمر طبيعي، بعد فترة توقف طويلة.

وأضاف بسيوني، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب الوطني يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين، الذي نجح حسام البدري في استغلالهم بشكل جيد، وأدى مباراة رائعة ضد توجو خارج أرضه، رغم غياب محمد صلاح، الذي يزيد من ثقل المنتخب.

وتابع: «حسام البدري يثق في نفسه والمجموعة التي يعمل معها، ونجح في تحقيق المطلوب، والتأكيد على أن مصر لديها منتخب قوي قادر على التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2022»، مشيرًا إلى المنتخب يمتلك مجموعة من المهاجمين المتميزين على رأسهم مصطفى محمد، على الرغم من أنه ينقصهم بعض الثقة في المباريات الدولية.