شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: المنتخب الأول له الأولوية في اختيار اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إنه وضع مخططًا قبل قيادته للمنتخب في شهر مارس العام الماضي، بخوض وديات لتجهيز اللاعبين بشكل جيد.

وأضاف غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جميع المعسكرات بنسبة كبيرة ستتزامن مع المنتخب الأول الذي يكون له الأولوية في اختيار اللاعبين عن المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق سيطرت على اللاعبين أثناء مباراة البرازيل، إلا أنهم نجحوا في التغلب عليه.

واستكمل حديثه بأن المنتخب الأوليمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، رغم إصابتهم قبل المسابقة بأيام قليلة، موضحًا أن الجهاز الفني دائمًا ما يكون ذهنه حاضرًا لتحقيق الفوز في المباريات التي يخوضها وتطبيق خططه داخل الملعب.

وواصل حديثه قائلا إن طموحه على قدر إمكاناته، وحالة القلق التي تسيطر عليه عقب تسجيل هدف في شباكه في أي مباراة أصبحت غير موجودة تمامًا، موضحًا أنه لديه طموح في تحقيق إنجاز مع المنتخب الأوليمبي، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الدولة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الإعلام أصبح مهتم بشكل كبير بالمنتخب الأولمبي على عكس السنوات الماضية.

واستطرد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم بإسعاد الشعب المصري في أولمبياد طوكيو، وهو ما يعتبره تكليف لذلك يسعى مع المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز في المنافسات التي ستقام العام المقبل، موضحًا أن عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، لابد أن يظهر المستوى الذي يجبره على الانضمام للأولمبي وأن يكون مستواه الأفضل من اللاعبين في هذا المركز، لا سيما وأنه سيكلف اتحاد الكرة تذاكر طيران وإقامة وغيرها.

واختتم غريب حديثه، أن هناك عرضًا للمنتخب الأوليمبي لمواجهة اليابان يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل على أن تقام في طوكيو التي ستستضيف الأولمبياد، مشيرًا إلى أن المنتخب في حاجة لمثل هذه المباريات للدخول في أجواء المنافسات مبكرًا ضد منتخبات كبيرة، بينما عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا، قال: «هذه مواجهة تاريخية وحدث قد لن يتكرر، لذلك لابد أن نخرج منه محققين مكاسب عديدة وتقبل النتيجة من جانب الطرفين ونبذ التعصب».