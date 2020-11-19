الاتحاد يتنفس بصالة جديدة ومعسكر للفئات السنية

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جدة - خالد شويل - تقرر أن تشهد منشأة نادي الاتحاد في الأيام القادمة حزمة جديدة من التطورات والإصلاحات، بداية باعتماد بناء معسكر جديد «5 نجوم» للفئات السنية بنادي الاتحاد، سيتم بناؤه في الجهة الشرقية إلى جانب بناء صالة حديثة خاصة بلعبة الجمباز ستكون على مقربة من مسجد النادي، إضافة لتغيير كامل أرضية الصالة الرئيسية للألعاب المختلفة وأجهزة التكييف بدعم كامل من وزارة الرياضة ، بحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365». من جانبه، وصف المشرف السابق على كرة السلة بنادي الاتحاد محمد خميس الخطوة بالإيجابية، ومن شأنها المحافظة على نجوم الألعاب المختلفة من خطر الإصابة جراء التمرين على الصالة القديمة، موضحاً أنها ستكون سبباً في إراحة اللاعبين نفسياً بعد معاناة طويلة من التمرين على الأرضية الصلبة والمتعرجة في أجزاء متفرقة، مشيداً بخطوة بناء صالة خاصة بلعبة الجمباز، بعد أن وصل الحال بالصالة الرئيسية لأن تكون أشبه بالمستودع الخاص بالمعدات الخاصة بلعبة الجمباز. وتمنى خميس، في ختام حديثه، أن تسهم هذه الإضافات في تطوير مستوى الألعاب المختلفة بنادي الاتحاد وتحقيق البطولات.



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