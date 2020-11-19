شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يغربل الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يعكف المدير الفني لفريق الوحدة ايفون فييرا، على إعادة صياغة خطوط فريقه من خلال فرض تكتيك وتشكيل جديد، إذ شهدت المناورة التي أجراها في الأيام الماضية تخليه عن أسلوبه الفني الذي فرضه في المواجهات التي سبقت فترة التوقف، والتي كان يعتمد فيها على الاستحواذ وبناء الهجمة من خط الدفاع، إلى تكتيك جديد يعتمد على الإيقاع السريع ببناء الهجمة ونقل الكرة بشكل مباشر وسريع للخطوط الأمامية، معتمدا على الأظهرة والأجنحة ومن ثم الهجوم الذي يتواجد فيه الثنائي نيكاتي وجابر عسيري، وقد أشرك إيفون بعض الوجوه الجديدة أمثال عبدالله الحافظ كقلب دفاع بجوار بوتيا، بديلا لبيدرو هنريكي الذي لم يقدم المستوى المأمول منه، كما أشرك نايف كريري (ظهير أيمن)، عبدالكريم القحطاني (وسط)، نور الرشيدي (محور)، وراغد النجار (حارس) بديلا للعويشير الذي تعرض للإصابة أخيرا مع المنتخب.



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