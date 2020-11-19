شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وجدة يخوضان الجولة العالمية لكرة السلة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - يشارك فريقا الرياض وجدة في الجولة العالمية 3x3 التي تقام في الدوحة يومي ٢٠-٢١ نوفمبر الجاري. وسيواجه الرياض بالمرحلة الأولى فريقي بايفيلد (ألمانيا) وكامكورا (اليابان)، بينما فريق جدة سيواجه ريجا (لاتفيا) ويايوجي (اليابان). وتستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية 3x3 في مدينة جدة خلال الفترة بين 18-19 ديسمبر القادم بمشاركة أفضل 12 فريقا بالعالم تحقيقاً للنقاط خلال الجولات الماضية. وتضم البعثة اللاعبين: جابر الكعبي، تركي المهنا، مصعب قاضي، هاني المحمد، نيمنيا دراسكوفيتش، سيمون ردوش، كيفن كور، نيبوشا كيليان، والمدرب اليش كونس، ومدير الفريق الدكتور إبراهيم الشيخي.

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