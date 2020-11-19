شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركية بيديرسون تخطف صدارة الجولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطفت الدنماركية «إميلي بيديرسون» بطلة الأسبوع الماضي الأضواء من جديد عندما احتل فريقها المركز الأول في نهاية الجولة الثانية من بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بمعدل (-27) وبمجموع 261 ضربة. ويضم الفريق الذي تقوده «بيديرسون» الأسكوتلندية «ميشيل ثومسون» والجنوب إفريقية «كساندرا هول» والهاوي البريطاني «مات سيلبي» أحد المنظمين للبطولة والذين قدموا أداءً مذهلا ليساندوا البطلة الدنماركية في خطف الصدارة.

وأثنى على الجو العام للمنافسة الأمير خالد بن سعود الفيصل، الذي يشارك كهاو في البطولة: «بطولة النساء تمثل نقطة البداية لمشاركة النساء الفعالة في لعبة الجولف. الشكر لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي العهد على دعمهما اللا محدود للقطاع الرياضي. أسال الله التوفيق لكل القائمين على هذا القطاع لما فيه من أهمية كبيرة لنمو وارتقاء مجتمعنا. الرياضة ركيزة مهمة في كل المجتمعات وتعتبر من أهم عوامل تقدمها. «العقل السليم في الجسم السليم».

وعلقت إميلي بيديرسون: «نحن متفائلون جداً. لقد اجتزنا عدة حفر بمعدل (-1) والذي وضعنا في صدارة القائمة وسنبدأ الجولة الأخيرة غدا بفارق نقطتين من المركز الثاني. يصب كامل تركيزي على نتائجنا الجماعية، سأقدم أفضل أداء للفوز سواء كان ذلك بالجائزة الجماعية أو الفردية».

ومن جانبها علقت الأسكوتلندية «ثومسون» عن فرصة اللعب مع البطلة الدنمركية: «لا أظن أنها تعلم مدى سعادتنا أن نلعب بجانبها في هذه البطولة ونحن نفعل ما بوسعنا لنجاريها ولنؤدي نتائج جيدة كفريق.

وختم فريق الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور بقيادة بطلة كأس «السول هايم» «شارلي هول» الجولة الثانية بين الأوائل بعد أن حصد على المركز السادس من أصل 37 فريقا منافسا، ليبدأ الفريق الجولة الأخير بفارق خمس نقاط عن المركز الأول بمجموع 266 ضربة.