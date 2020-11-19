شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولات الدرعية لقفز الحواجز والتحمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق اليوم (الخميس)، أولى جولات الدرعية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، على مدار 3 أيام في مركز الدهامي للفروسية.

ويشارك في الجولة الأولى من جولات الدرعية الـ4، أكثر من 100 فارس وفارسة، يمثلون 9 دول في البطولة التي تحمل فئة (3 نجوم).

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، أن هذه البطولة تشهد تواجد أسماء كبيرة ومتميزة، سواء من الفرسان المحليين أو الدوليين، وهو ما يعني زيادة حدة المنافسة بين كافة الفرسان والفارسات، ما ينعكس إيجاباً على الجانب الفني للبطولة، خاصة في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من أجل استمرار التفوق والنجاحات الكبيرة التي حققها الفرسان السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.

وأبان الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، أن الجولات الـ4 سميت باسم (جولات الدرعية) كونها ستقام خلال أقل من شهر ونصف في المحافظة التي تمتلك عراقة المكان والتراث الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتندمج مع عراقة رياضة الفروسية.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للفروسية تربطه شراكة استراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، وهي الشراكة التي تأتي متوافقة مع برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بزيادة الاهتمام بممارسة الرياضة، بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص.