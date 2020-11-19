الجولة السادسة دون الهلال والنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مباراتي الهلال والنصر في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فريقي الفتح وأبها. وأرجعت اللجنة أمس سبب تأجيل المباراتين إلى تزامنهما مع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع الهلال والنصر 28 نوفمبر الحالي. وحددت اللجنة الثالث من ديسمبر المقبل موعدا جديدا لمباراتي الهلال والفتح، وأبها والنصر. وحددت اللجنة الثالث من ديسمبر المقبل موعدا جديدا لمباراتي الهلال والفتح، وأبها والنصر.

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