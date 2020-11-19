شكرا لقرائتكم خبر 16 و17 ديسمبر ثمن نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس مواعيد مباريات دور الـ16 (ثمن النهائي) من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام يومي 16 و17 ديسمبر المقبل، بواقع 3 مواجهات يوم 16 الموافق الأربعاء، و5 مباريات يوم 17 الموافق الخميس. مباريات دور الـ16:الأربعاء 16 ديسمبرl ضمك والتعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها (3:35م). القادسية والشباب في الخبر (5:25م).

النصر والرائد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (8:20م). الخميس 17 ديسمبر الباطن وأبها في حفر الباطن (3:15م).

الاتفاق والفيصلي بالدمام (5:25م).

الهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض (5:40م).

الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (8:20م).

الأهلي والعين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (8:20م).

كانت هذه تفاصيل خبر 16 و17 ديسمبر ثمن نهائي كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.