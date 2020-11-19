الحضري يعتزل ويتجه للتدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم السابق عصام الحضري أمس على اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة من العطاء.

وقال الحضري عبر صفحته في تويتر «الحمد لله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدا ولا عرقا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ».

وأضاف «لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد الله -سبحانه وتعالى- هو الأهلي نادي القرن وأعظم ناد في الكون، وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللأهلي الذي أعشقه بكل شئ».

وأوضح «أعلن وبوضوح أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيا، لن أنضم لأي ناد بل أنا على أعتاب خوض تجربة جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وجاهز بدعمكم جميعا لبدء مشواري في عالم التدريب».

ولعب الحضري المولود في 15 يناير 1973 بدمياط، لعدة أندية مصرية أبرزها دمياط والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم، وكذلك التعاون السعودي والمريخ السوداني وسيون السويسري.

وشارك في حصد 4 ألقاب للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية (1998 و2006 و2008 و2010)، وشارك في بطولة كأس العالم عام 2018 بروسيا، وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية التي لعب لها.