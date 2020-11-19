النصر يستعيد مايكون لمواجهة الديربي

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وغاب عن تحضيرات النصر الدولي أيمن يحيى نظرا لخضوعه إلى عزل صحي نتيجة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال معسكر الأخضر.وانتعش الجهاز الفني برئاسة البرتغالي روي فيتوريا بتلقيه تقارير من الجهاز الطبي تؤكد جاهزية اللاعبين البرازيليين بيتروس ومايكون بيريرا للمشاركة أمام الهلال بعد فراغهما من تنفيذ البرنامج اللياقي في المنزل، حيث سينخرط مايكون في الحصص التدريبية اعتبارا من السبت المقبل.
يذكر أن جميع لاعبي النصر أجروا مسحات طبية خاصة بكورونا قبل بداية التدريبات بساعات، وهو الإجراء المتبع وفق تعليمات الاتحاد السعودي.
على صعيد آخر، أشاد أسطورة النصر ماجد عبدالله أثناء تدشين ملعب (مرسول بارك) الخاص بمباريات النصر بلاعبي الفريق عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام، مؤكدا ثقته العالية بإمكانياتهما خصوصا هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله الذي يترجم الفرص لأهداف، كما طالب خالد الغنام بمضاعفة جهده واستغلال المناسبات الكبرى لبزوغ نجوميته بشكل أكبر منوها إلى ضرورة الانضباطية داخل وخارج الملعب.
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