النصر يستعيد مايكون لمواجهة الديربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل 7 لاعبين دوليين تدريبات فريق النصر استعدادا لمواجهة الند التقليدي الهلال الاثنين المقبل ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فراغهم من معسكري المنتخبين الأول والأولمبي، حيث عقد الأول معسكرا بالرياض في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، فيما أقام المنتخب الأولمبي معسكرا بجدة ضمن تحضيراته لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وغاب عن تحضيرات النصر الدولي أيمن يحيى نظرا لخضوعه إلى عزل صحي نتيجة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال معسكر الأخضر.

وانتعش الجهاز الفني برئاسة البرتغالي روي فيتوريا بتلقيه تقارير من الجهاز الطبي تؤكد جاهزية اللاعبين البرازيليين بيتروس ومايكون بيريرا للمشاركة أمام الهلال بعد فراغهما من تنفيذ البرنامج اللياقي في المنزل، حيث سينخرط مايكون في الحصص التدريبية اعتبارا من السبت المقبل.

يذكر أن جميع لاعبي النصر أجروا مسحات طبية خاصة بكورونا قبل بداية التدريبات بساعات، وهو الإجراء المتبع وفق تعليمات الاتحاد السعودي.

على صعيد آخر، أشاد أسطورة النصر ماجد عبدالله أثناء تدشين ملعب (مرسول بارك) الخاص بمباريات النصر بلاعبي الفريق عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام، مؤكدا ثقته العالية بإمكانياتهما خصوصا هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله الذي يترجم الفرص لأهداف، كما طالب خالد الغنام بمضاعفة جهده واستغلال المناسبات الكبرى لبزوغ نجوميته بشكل أكبر منوها إلى ضرورة الانضباطية داخل وخارج الملعب.