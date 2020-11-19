شكرا لقرائتكم خبر تزايد كورونا وسط المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس إصابة مهاجم المنتخب الأول أحمد حسن (كوكا) بعدوى فيروس كورونا المستجد

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك أمس «أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح أمس فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا 3 ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا)، والمنسق الإعلامي شادي الجيلاني، ومدلك الفريق محمد عبده».

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق إصابة النجمين محمد النني ومحمد صلاح بفيروس كورونا، وخضعا للعزل والبروتوكول الطبي.