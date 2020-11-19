شكرا لقرائتكم جمال العدل: الزمالك يتفوق على الأهلي.. والخطيب طلب منى فيلما عن سيرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال العدل السيناريست والمنتج المعروف بانتمائه للزمالك، أن الخطيب طلب منه قبل 20 عاما إنتاج فيلم سينمائى عن سيرته الكروية، لكن العمل توقف لأسباب مختلفة.

ورحب العدل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادي الأبيض، مساء الأربعاء، باقتحام الشخصيات الرياضية لعالم السينما والدراما موضحا أنه يستطيع تحويل بعض الشخصيات الرياضية الناجحة إلى قصص سينمائية.

وعن النهائي الأفريقي قال العدل: "المباراة مازالت متكافئة بدرجة كبيرة لكن نسبيا الزمالك يتفوق على الأهلي قبل النهائي، بشرط أن يتعلم من درس مباراتي الرجاء ويدرك أهمية التسجيل مبكرا مثلما فعل الأهلي في مباراتي الوداد".

وتابع: "لم ينجح أى نجم في الكرة في السينما بما فيهم صالح سليم"

وعن اللاعب الذى يتمنى انضمامه للزمالك قال العدل: "أتمنى انضمام رمضان صبحي، لأنه لاعب بامكانيات فنية وبدنية نادرة، كما أتمنى عدم اعتزال شيكابالا نهائيا".

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.