شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لدينا مخطط واضح مع المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب.
وقال غريب خلال تصريحات تلفزيونية الى ان المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغم إصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.
واضاف انهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.
واتم انه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.
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