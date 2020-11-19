شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لدينا مخطط واضح مع المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب.

وقال غريب خلال تصريحات تلفزيونية الى ان المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغم إصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.

واضاف انهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

واتم انه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.