شكرا لقرائتكم بسيوني:الأهلي والزمالك الأقوى في القارة وخسارة لقب ليست نهاية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن الأهلي والزمالك، الأقوى على الإطلاق في قارة إفريقيا، ويستحقان التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن تأهلهما يدعو للفخر وحلم بالنسبة للمصريين.

أضاف بسيونى في تصريحات تلفزيونية أن تغيير الأجهزة الفنية في الأهلي والزمالك، جاء في مصلحتهما قبل نهائي إفريقيا، لا سيما وأن الفريقان يقدمان مستويات مميزة للغاية تحت قيادة بيتسو موسيماني وجايمي باتشيكو.

وواصل مدرب الجيش السابق، أن الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى، وقرار عودة الدوري جاء في صالحهما أيضًا، وساهم بشكل كبير في تأهلهما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من أن هذا القرار لم يكن سهلًا على الجميع.

وأكمل، أن الفريقان يسعيان للتتويج بالبطولة الإفريقية، إلا أنه لن يكون حدثًا جللًا بالنسبة للفريق الخاسر، لا سيما أن تأهلهما للنهائي يعد إنجازًا، لذلك لا بد أن لا تأخذ الأمور أكبر من حجمها، مواصلا:"خسارة أي من الطرفين لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مش هيهد النادي وليست نهاية العالم».

يرى بسيوني المدير أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكثر واقعة من كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض متابعا أن أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قدم مستويات ونتائج رائعة مع الفريق الأحمر مؤخرًا.