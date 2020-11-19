شكرا لقرائتكم جمال العدل: مرتضى منصور تطور كثيرا.. وولاية ممدوح عباس الأسوأ للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى جمال العدل السيناريست والمنتج المعروف بانتمائه للزمالك، على فترة الازدهار التى يعيشها الزمالك تحت قيادة مرتضى منصور فى السنوات الأخيرة.

وقال العدل فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامى خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادى الأبيض، مساء الأربعاء: "خلينا نعترف أن مرتضى نقل الزمالك لمنطقة يستحقها، بدليل أنه حقق بطولات أكثر من المنافس فى عهده".

وتابع: "مرتضى تطور كثيرا، لم يعد مرتضى الذى يغير مدرب كل ثلاثة ساعات ويتعاقد مع 20 لاعبا كل موسم، نضج إداريا ونجح فى مسيرته".

وأضاف: "رغم أن علاقتنا بممدوح عباس علاقة وطيدة لكننى أرى فترة قيادته للزمالك هى الأسوأ فى تاريخ النادي".

فى سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته فى استاد القاهرة الدولى يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروى للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى والذى يجمع قطبى القاهرة الأهلى والزمالك، فى سابقة هى الأولى التى تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين فى التأهل للنهائى على حساب قطبى الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائى الأفريقى من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائى القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، فى الوقت الذى أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.