شكرا لقرائتكم إنبى يضم 11 لاعبا جديدا استعدادا للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب فى إطار الإحلال والتجديد لبعض عناصر الفريق الأول بالنادى وبناءً على ترشيحات حلمى طولان المدير الفنى للفريق، حيث تم التفاوض والتعاقد بواسطة لجنة الكرة وبموافقة مجلس والإدارة.

وضم إنبى كلا من: "محمود نعيم، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى من نادى أسوان بالإضافة إلى محمد مرسى لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر، وكذلك لاعب الوسط مصطفى شلبى من نادى بترول أسيوط مع تجديد استعارة كريم فؤاد من النجوم مع ضم صلاح ريكو من المقاصة فى صفقة انتقال حر، والجناح النيجيرى دينو بيتر والارتكاز البوركينى إسماعيل ساوادوجو والمهاجم الغانى كارى كارى فى صفقات انتقال حر وكذلك المدافع التونسى زياد بو غطاس".

ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد أن كل الصفقات الجديدة للفريق أصبحت جاهزة للتواجد فى مران الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.