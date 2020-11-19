شكرا لقرائتكم سيد معوض: قيمة محمد صلاح عالميا مثل رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد معوض مدرب المنتخب أن كل الأمور سارت بشكل جيد في ظل الظروف الغير طبيعية التي يعاني منها المنتخب الوطني والتي لم تكن في الحسبان.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية أن معظم اللاعيبه لم تصاب بالفيروس مؤكدا انهم قدموا اداء مميز و معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو وفى وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف.

أكد معوض، ، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب قائلا:" أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".

وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني".

وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات والسوشيال ميديا أزمة كبيرة.".

وواصل: "السوشيال ميديا أزمة كبيرة، بعض المشجعين طالبوا بعدم إشراك لاعبي الأهلي والزمالك كان أمرا غريبا علينا في المنتخب ولم يكن هناك أي تأثير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على معسكر المنتخب".

وأتم: "إرتداء قميص مصر شرف كبير لأي لاعب والفريق القومي هو الهدف الأساسي لأي بطولة يخوضها أي فريق".

أكد المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية موضحا:" عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية لإنجازاته الكبيرة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأكمل: "أحمد فتوح واحدة من أفضل البدايات للاعب في منتخب مصر الأول وفتوح سيكون له تواجد في الفترات المقبلة فهو لاعب صغير وإمكانياته جيدة ومختلف عن أقرانه".