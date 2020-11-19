شكرا لقرائتكم كريم طارق: اسمي طرح داخل الأهلي ولكن لم يفاوضني.. وأستحق التواجد بالمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم طارق لاعب بتروجت كواليس بدايته مع كرة القدم، موضحا: "ذهبت لاختبارات الزمالك وإنبي في بدايتي، وبدأت مشواري في كرة القدم بقطاع الناشئين بنادي إنبي لمدة 4 سنوات".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أكتر فترة فرقت معايا في الكورة هي فترة الكورونا، كنت بتمرَّن بشكل جامد جدًا خلال كل الفترة دي، وكنت أحيانًا بروح النادي اتمرَّن لوحدي.. وحسيت بـ تعبي لما رجعنا للملعب".

أكمل: "وجود عبد الحميد بسيوني ساهم في تألقي مع طلائع الجيش، وتعجَبت كثيرًا من رحيله خاصة بعد النتائج الجيدة التي حقَّقها مَعنا".

اشار: "لدي عرضين من الإسماعيلي وانبي وأفضل خوض تجربة جديدة في نادي جماهيري ولكن القرار لبتروجت الذي يحدد مقابل مالي للتعاقد معي، مضيفا: "اسمي تم طرحه داخل النادي الأهلي ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي وكذلك لم يكن هناك مفاوضات رسمية من الزمالك وبيراميدز".

شدد: "لو وصلتني عروض مناسبة من خارج مصر سأدرس الهرض جيدا ولا أمانع في خوض تجبة خارجية"، متابعا: "أرى أنني كنت استحق التواجد في معسكر المنتخب الوطني الحالي.. واتمنى التواجد مع المنتخب في المستقبل ، والفوز على توجو يمنحنا دفعة قوية في التصفيات ويقربنا من الصعود لنهائيات افريقيا".