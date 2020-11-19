شكرا لقرائتكم جمال العدل: حذفت مشاهد لفوز الأهلي على الزمالك من أعمل فنية أكثر من مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف جمال العدل السيناريست والمنتج المعروف بانتمائه للزمالك، أنه كرر تصوير أكثر من مشهد خلال مسيرته الانتاجية بالسينما والدراما المصرية بسبب بعض اللافتات التي قد تسىء للزمالك.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي خالد الغندور، المُذاع على فضائية النادي الأبيض، مساء الأربعاء: "كنت أصر على إعادة تصوير بعض المشاهد التي يظهر خلالها على الحائط الأهلي فاز على الزمالك، والأهلي بطل الدوري”.

وأكمل العدل:”كنت بمشي ناس كتير من الشغل بيحطوا فيديوهات للأهلي وهو بيكسب الزمالك في الأفلام والمسلسلات”.

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.