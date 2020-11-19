شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني: حسام البدري يحتاج لثقة الجماهير والحضري صنع المستحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من المدربين المميزين على الساحة الكروية.

قال بسيوني في تصريحات تلفزيونية إن البدري يحتاج أن تثق فيه الجماهير لأنه يثق في نفسه بشكل كبير جدًا.

تابع أن البدري نجح في قيادة منتخب مصر لانتصارين مهمين على توجو في تصفيات أمم أفريقيا، متوقعًا أن يواصل المنتخب مستوياته الجيدة في الفترة المقبلة.

يرى بسيوني أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق اتخذ قراره الصحيح باعتزال كرة القدم مؤكدا إن الحضري أسطورة حقيقية تعيش معنا، حيث إنه حقق كل شئ يتمناه أي لاعب في كرة القدم.

تابع أن الحضري حقق المستحيل ويعد قدوة لكل شخص لديه أهداف يسعى لتحقيقها في يوم ما ويملك الخبرات لتدريب أي فريق.

أكمل :"كنت هزعل لو عاد عصام الحضري في قرار اعتزاله كرة القدم، لا سيما وأنه حقق كل شيء، وخطوة اعتزاله موفقة تمامًا، مشيرًا إلى أنه قادر على العمل كمدرب حراس مرمى كبير».

واختتم :" عصام الحضري حارس مرمى كبير، يصنف حارسًا عالميًا وليس على المستوى المحلي والإفريقي فقط، وتمكن من تحقيق جميع الأرقام والإنجازات، ولا يوجد ماهو جديد ليحققه ليجعله يعود من الاعتزال، لذلك قرار اعتزاله جاء في التوقيت الصحيح.