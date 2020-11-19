رجب بكار يوضح سبب انتقاله لـ سيراميكا وطموحه مع الفريق

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جدة - عمرو شويل أكد رجب بكار لاعب نادى سيراميكا، إن المفاوضات مع النادى لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، حيث بدأت باتصال هاتفى مع هيثم شعبان المدير الفنى للفريق، تحدثنا خلاله عن مشروع النادى وطموحه وهدفه بعد الصعود إلى الدورى الممتاز.
وقال بكار فى تصريحات تلفزيونية إلى انه عقد بعدها جلسة مع معتز البطاوى المشرف على الكرة بالنادي، وتبعتها جلسة مع النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، استمع فيها إليه، فهو رجل يعشق النجاح فى أى مجال يعمل به، ويعمل دائما لكى يصبح رقم 1.
وتابع أنه شعر أن نادى سيراميكا لن يكتفى بالتمثيل المشرف فى الدوري، ولكن طموحه المنافسة على المربع الذهبى فى أول مشاركة له بالدوري، وانتهت المفاوضات بالنجاح فى ظل إدارة المفاوضات مع مسئولي بيراميدز بشكل احترافى كبير".
واردف أن هدفه أن يكون سيراميكا فى المربع الذهبى ويشارك فى بطولة إفريقيا، لقد اخترت نادى سيراميكا كليوباترا لأن طموحى يتناسب مع طموحه، والنادى يمتلك كل مقومات النجاح، فهو يمتلك مدير فنى على أعلى مستوى، يتبع طرق تدريبية حديثة عن علم كبير.
واضاف أن اسم هيثم شعبان معروف لنا كلاعبين، وكلنا كنا نتحدث عن أنه مدرب صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك طرق حديثة، وحقق نجاحات ملموسة فى الفترة الماضية، أما عن طموحى الشخصى مع نادى سيراميكا كليوباترا هو العودة إلى صفوف منتخب مصر، فحلم أى لاعب هو ارتداء قميص منتخب بلده وتمثيله فى المحافل الدولية".
واستطرد رجب بكار قائلا: "صعود سيراميكا إلى الدورى الممتاز، سوف يزيد من قوة المسابقة، مع الأندية الموجودة، وهو ما يصب بالنهاية فى صالح الكرة المصرية، كنا نتابع نادى سيراميكا كليوباترا، وكان لدى الجميع شغف كبير واهتمام بهذا النادي، والانتظار لمشاهدة ما سيقدمه عند الصعود إلى الدورى الممتاز".
وأنهى حديثه قائلا: "لاعبو سيراميكا القدامى كبار وأصحاب خبرات سواء عاشور الأدهم أو ضياء قنديل ومحمد جمال وطارق سامى وشادى حسين وشريف دابو وأحمد غنيم وغيرهم، اليوم لا فرق بين لاعب قديم وأخر جديد".
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