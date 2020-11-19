شكرا لقرائتكم رجب بكار يوضح سبب انتقاله لـ سيراميكا وطموحه مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رجب بكار لاعب نادى سيراميكا، إن المفاوضات مع النادى لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، حيث بدأت باتصال هاتفى مع هيثم شعبان المدير الفنى للفريق، تحدثنا خلاله عن مشروع النادى وطموحه وهدفه بعد الصعود إلى الدورى الممتاز.

وقال بكار فى تصريحات تلفزيونية إلى انه عقد بعدها جلسة مع معتز البطاوى المشرف على الكرة بالنادي، وتبعتها جلسة مع النائب محمد أبو العينين رئيس النادي، استمع فيها إليه، فهو رجل يعشق النجاح فى أى مجال يعمل به، ويعمل دائما لكى يصبح رقم 1.

وتابع أنه شعر أن نادى سيراميكا لن يكتفى بالتمثيل المشرف فى الدوري، ولكن طموحه المنافسة على المربع الذهبى فى أول مشاركة له بالدوري، وانتهت المفاوضات بالنجاح فى ظل إدارة المفاوضات مع مسئولي بيراميدز بشكل احترافى كبير".

واردف أن هدفه أن يكون سيراميكا فى المربع الذهبى ويشارك فى بطولة إفريقيا، لقد اخترت نادى سيراميكا كليوباترا لأن طموحى يتناسب مع طموحه، والنادى يمتلك كل مقومات النجاح، فهو يمتلك مدير فنى على أعلى مستوى، يتبع طرق تدريبية حديثة عن علم كبير.

واضاف أن اسم هيثم شعبان معروف لنا كلاعبين، وكلنا كنا نتحدث عن أنه مدرب صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك طرق حديثة، وحقق نجاحات ملموسة فى الفترة الماضية، أما عن طموحى الشخصى مع نادى سيراميكا كليوباترا هو العودة إلى صفوف منتخب مصر، فحلم أى لاعب هو ارتداء قميص منتخب بلده وتمثيله فى المحافل الدولية".

واستطرد رجب بكار قائلا: "صعود سيراميكا إلى الدورى الممتاز، سوف يزيد من قوة المسابقة، مع الأندية الموجودة، وهو ما يصب بالنهاية فى صالح الكرة المصرية، كنا نتابع نادى سيراميكا كليوباترا، وكان لدى الجميع شغف كبير واهتمام بهذا النادي، والانتظار لمشاهدة ما سيقدمه عند الصعود إلى الدورى الممتاز".

وأنهى حديثه قائلا: "لاعبو سيراميكا القدامى كبار وأصحاب خبرات سواء عاشور الأدهم أو ضياء قنديل ومحمد جمال وطارق سامى وشادى حسين وشريف دابو وأحمد غنيم وغيرهم، اليوم لا فرق بين لاعب قديم وأخر جديد".