شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن ضم ريكو ومجموعة من الصفقات استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب في إطار الاحلال والتجديد لبعض عناصر الفريق الأول بالنادى وبناءً علي ترشيحات حلمي طولان المدير الفني للفريق، حيث تم التفاوض والتعاقد بواسطة لجنة الكرة وبموافقة مجلس والإدارة.

وضم إنبى كلا من:"محمود نعيم، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي من نادي أسوان بالاضافه إلى محمد مرسي لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر وكذلك لاعب الوسط مصطفي شلبي من نادي بترول أسيوط مع تجديد استعارة كريم فؤاد من النجوم مع ضم صلاح ريكو من المقاصه فى صفقة انتقال حر، والجناح النيجيري دينو بيتروالارتكاز البوركيني اسماعيل ساوادوجو والمهاجم الغاني كاري كاري فى صفقات انتقال حر وكذلك المدافع التونسى زياد بو غطاس".

ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد إن كل الصفقات الجديدة للفريق أصبحت جاهزة للتواجد فى مران الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل ويختتم إنبى المباريات الودية التى يخوضها بمواجهة فريق وادى دجلة، يوم الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت فى الثانية والنصف ظهرًا.

وأنهى فريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، الموسم المنقضى من مسابقة الدورى الممتاز فى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 10 مواجهات فيما سجل 34 هدفًا واستقبل 33 هدفًا، فيما توج الأهلى باللقب للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى برصيد 89 نقطة.