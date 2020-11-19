شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية: العلاقات بين لاعبى المنتخب أكبر داعم لمبادرة لا للتعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، بعد وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة عقب مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، إن أفراد البعثة يمكثون فى أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التى يخضعوا لها فور وصولهم.

واكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الإعلامى عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتامين بعثة المنتخب و وتم عزل المصابين، مؤكدا بان المباراة بين الفريقين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر بإستاد القاهرة.

وأشار، إلى أن الاعب أحمد حسن وكوكا حالته الصحية مستقرة، وكدمة أيمن أشرف خفيفة ولن تمنعه من المشاركة مع ناديه فى المباريات المقبلة.

وتابع، أن علاقات لاعبى المنتخب أكبر دعم لمبادرة لا للتعصب من أجل مظهر حضارى لمصر والمصريين.

وفى سياق متصل، وجه أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، الشكر إلى من يقومون بالاطمئنان عليه عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيعود أقوى. وكتب أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يعلم معظمكم، فقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بخير، شكرًا جزيلاً على جميع رسائلكم الطيبة، سأعود قريبا أقوى".