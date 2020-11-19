شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: اللعب للمنتخب شرف كبير وتأثرنا بغياب صلاح عن مواجهتى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر، على سيطرت قمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على لاعبي المنتخب، قائلا: "لا لم يحدث وكنت أضحك من تعليقات البعض بالمطالبة بعدم إشراك لاعب معين ولكن أنا لعبت للأهلي ولكن اللعب للمنتخب يختلف وشرف كبير لأي لاعب وسماع النشيد الوطني شرف واللعب لمنتخب مصر أمنية لأي شخص ومن لم يلعب على المستوى الدولي فاته الكثير".

وأوضح سيد معوض خلال تصريحات تلفزيونية عن مشاركة أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف وظهيرين المنتخب، قائلا: "لعب بشكل جيد في المباراة الأولى ضد توجو ووضع نفسه ضمن اختياراتنا دائما بعد ذلك وأحتجنا لظهير بمواصفات دفاعية أكثر خاصة أن اللاعب رقم 7 لديهم يمتاز بإرسال العرضيات وأيمن لعب جيدا".

وكشف سيد معوض إن تشكيلة الفراعنة تأثرت بعدم وجود محمد صلاح خلال مباراتي توجو بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "وجود صلاح يزيد الفارق لمنتخب مصر ويرفع الروح المعنوية وأفتقدنا صلاح، وأعتقد أن هذه أول مرة في مسيرته يغيب فيها لأربع مباريات متتالية عن المنتخب وهذا لم يكن طبيعيا، حققنا النتائج بدون صلاح لكن يجب أن نعرف قيمته، صلاح لمصر مثل كريستيانو رونالدو للبرتغال وساديو ماني للسنغال ورياض محرز للجزائر".