عبد الحميد بسيوني: حسام البدري يحتاج ثقة الجماهير المصرية

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من المدربين المميزين على الساحة الكروية.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن البدري يحتاج أن تثق فيه الجماهير لأنه

يثق في نفسه بشكل كبير جدًا.

تابع أن البدري نجح في قيادة منتخب مصر لانتصارين مهمين على توجو في تصفيات أمم أفريقيا، متوقعًا أن يواصل المنتخب مستوياته الجيدة في الفترة المقبلة.

كما يرى عبد الحميد بسيوني

المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق اتخذ قراره الصحيح باعتزال كرة القدم.

وقال بسيوني إن الحضري أسطورة حقيقية تعيش معنا، حيث إنه حقق كل شئ يتمناه أي لاعب في كرة القدم.

تابع أن الحضري حقق المستحيل ويعد قدوة لكل شخص لديه أهداف يسعى لتحقيقها في يوم ما ويملك الخبرات لتدريب أي فريق.