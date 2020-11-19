سيد معوض: عصام الحضري أهم حارس في تاريخ الكرة المصرية

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية لإنجازاته الكبيرة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأكمل: "أحمد فتوح واحدة من أفضل البدايات للاعب في منتخب مصر الأول".

وأتم: "فتوح سيكون له تواجد في الفترات المقبلة فهو لاعب صغير وإمكانياته جيدة ومختلف عن أقرانه".

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب،

حيث قال "أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".

وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني".

وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات".