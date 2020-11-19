تفاصيل إصابة قائد منتخب مصر لكرة السلة

خرج هيثم كمال قائد منتخب مصر الأول لكرة السلة ولاعب نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة الودية التي أقيمت على صالة كمال شلبي مساء أمس مصابًا بدون استكمال التقسيمة.

وخاض المنتخب المصري مباراة ودية اليوم الأربعاء بين لاعبي المعسكر في وجود طاقم تحكيمي في محاكاة لمباراة جادة استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة والتي يشارك بها المنتخب الوطني