تفاصيل إصابة قائد منتخب مصر لكرة السلة

خرج هيثم كمال قائد منتخب مصر الأول لكرة السلة ولاعب نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة الودية التي أقيمت على صالة كمال شلبي مساء أمس مصابًا بدون استكمال التقسيمة.
وخاض المنتخب المصري مباراة ودية اليوم الأربعاء بين لاعبي المعسكر في وجود طاقم تحكيمي في محاكاة لمباراة جادة استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة والتي يشارك بها المنتخب الوطنيبالإضافة إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 29 نوفمبر.
وتعرض هيثم كمال لإصابة تم تشخيصها من جانب الجهاز الطبي للمنتخب بالتواء شديد في الكاحل منعت قائد الفراعنة من استكمال المباراة الودية.
ويخضع هيثم لأشعة رنين مغناطيسي غدًا الخميس من أجل تحديد البرنامج العلاجي الخاص به في الفترة المقبلة وتجهيزه قبل انطلاق المسابقة.
ويتمنى مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة الشفاء العاجل لقائد الفراعنة وسرعة التعافي من أجل اللحاق بمواجهات التصفيات الإفريقية.
جدير بالذكر ان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة قد قرر الغاء المعسكر التدريبي للمنتخب الأول الذي كان مقرر إقامته في صربيا نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك ليقرر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كابتن أحمد مرعي لخوض مباراة ودية بين اللاعبين.
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