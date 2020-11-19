سر تراجع النادي الإسماعيلي عن ضم باتريك فييرا

تراجع مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن فكرة التعاقد للاعب البرازيلي باتريك فييرا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل "الوفد" أن مسؤولي الدراويش تراجعوا عن فكرة ضم باتريك كادوا بقرار من الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي . تراجعوا عن فكرة ضم باتريك كادوا بقرار من الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي . واضاف المصدر قائلاً إن أكرم عبدالعزيز أبلغ المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة مزمنة وغير لائق للعب في صفوف الدراويش . إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة مزمنة وغير لائق للعب في صفوف الدراويش . وتابع قائلاً إن تقرير الجهاز الطبي اثار غضب المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

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