اخبار الرياضه

شوقي غريب: لدينا مخطط واضح مع المنتخب الأولمبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي انه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب. 

وقال غريب خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغم

إصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.

واضاف انهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

واتم انه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: لدينا مخطط واضح مع المنتخب الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"