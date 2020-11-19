شوقي غريب: لدينا مخطط واضح مع المنتخب الأولمبي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي انه لديه مخططا واضحا منذ بداية عمله مع المنتخب الأولمبي بخوض وديات قوية تجهز الفريق بشكل جيد، نمنح اللاعبين في المنتخب الأولمبي مساحة للإبداع داخل الملعب.
وقال غريب خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة أفريقيا رغمإصابتهم قبل انطلاق المسابقة بأيام قليلة.
واضاف انهم كان لديهم بعض القلق قبل مواجهة منتخب البرازيل نظرا لفرق الامكانيات ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.
واتم انه لم يعد يشعر بالقلق على المنتخب الأولمبي حتى لو سكنت شباكه هدف في أي مباراة.
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