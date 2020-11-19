سيد معوض يكشف حقيقة تأثر معسكر المنتخب بسبب نهائي إفريقيا

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن السوشيال ميديا أصبحت أزمة كبيرة. وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "السوشيال ميديا أزمة كبيرة، بعض المشجعين طالبوا بعدم إشراك لاعبي الأهلي والزمالك كان أمرا غريبا علينا في المنتخب". أزمة كبيرة، بعض المشجعين طالبوا بعدم إشراك لاعبي الأهلي والزمالك كان أمرا غريبا علينا في المنتخب". وأكمل: "لم يكن هناك أي تأثير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على معسكر المنتخب". أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على معسكر المنتخب". وأتم: "إرتداء قميص مصر شرف كبير لأي لاعب والفريق القومي هو الهدف الأساسي لأي بطولة يخوضها أي فريق". ويصطدم الأهلي بغريمه التقليدي لأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.

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