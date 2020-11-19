سيد معوض: قيمة محمد صلاح عالميا مثل رونالدو

أكد سيد معوض مدرب المنتخب أن كل الأمور سارت بشكل جيد في ظل الظروف الغير طبيعية التي يعاني منها المنتخب الوطني والتي لم تكن في الحسبان.
وقال معوض في تصريحاته لبرنامج الماتش الذييقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن معظم اللاعيبه لم تصاب بالفيروس مؤكدا انهم قدموا اداء مميز. وتابع ان معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو.
واضاف ان في وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف. واتم ان مواجهات منتخب مصر مع توجو بداية انطلاقة للفريق القومي خلال المرحلة المقبلة.
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