سيد معوض: قيمة محمد صلاح عالميا مثل رونالدو

أكد سيد معوض مدرب المنتخب أن كل الأمور سارت بشكل جيد في ظل الظروف الغير طبيعية التي يعاني منها المنتخب الوطني والتي لم تكن في الحسبان.

وقال معوض في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي

يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن معظم اللاعيبه لم تصاب بالفيروس مؤكدا انهم قدموا اداء مميز. وتابع ان معظم المباريات حققنا بهم نتائج جيدة في غياب محمد صلاح، مؤكدا ان قيمته عالميا مثل ماني ومحرز ورونالدو.

واضاف ان في وجود صلاح الاهتمام بالمنتخب يكون أكبر والمعسكر يكون مختلف. واتم ان مواجهات منتخب مصر مع توجو بداية انطلاقة للفريق القومي خلال المرحلة المقبلة.