النادي الأهلي ينعي هرماس رضوان

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محموط الخطيب، الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، الذي توفي اليوم الأربعاء. اليوم الأربعاء. وتوفي هرماس رضوان مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض. والجدير بالذكر أن هرماس رضوان كان انسحب من الترشح على انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة على مقعد الرئيس. فاز رضوان برئاسة بني عبيد عام 2017 بالتزكية.

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