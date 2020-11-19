رياضة | عبد الحميد بسيوني ينتقد كارتيرون بسبب واقعية باتشيكو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحميد بسيوني ينتقد كارتيرون بسبب واقعية باتشيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكثر واقعة من كارتيرون المدير الفني السابق للأبيض.

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قدم مستويات ونتائج رائعة مع الفريق الأحمر مؤخرًا.

وتابع بسيوني، أنه يتوقع آداء قوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يعبر عن مستويات الفريقين ويليق بتاريخ كل فريق وآداء اللاعبين.