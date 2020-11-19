رياضة | المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

قال هشام النقيب المدير الفني لفريق غزل بورسعيد " أحد فرق القسم الرابع " أن الفريق سيخوض وديات قوية خلال الفترة القادمة ، حيث سيلاقي بورفؤاد اليوم الخميس و القناة يوم الأحد بالإسماعيلية .

وأضاف " النقيب " في تصريحات ل " الخليج 365 " أن الفريق به عدد من اللاعبين تحت الاختبار تمهيدا لضم بعضهم ابرزهم احمد كابونجا من الشرقية وايمن علي فرود من الشرقية ايضا ، و احمد فتحي مساك و يوجد لاعب من المطرية وهو عبد سعود وهو لاعب تحت السن و يوجد من الاسماعيليه فرود يدعى خالد كابو ، ومن بورسعيد اللاعب ميزو صديق و محمد صالح باك ليفت والديفندر ايهاب محمد والذي كان يتواجد مع فريق كفر الشيخ و محمد ابراهيم و عبده الدقرم واسلام شتيوي لاعب المصري السابق والمطرية واخيرا احمد خالد الملقب بكاكا.