رياضة | 48 حالة كورونا يكتشفها "الكاف" من بين 4146 فحص طبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر 48 حالة كورونا يكتشفها "الكاف" من بين 4146 فحص طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إجراء 4146 إختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد للاعبي المنتخبات الوطنية التي شاركت في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022.

وذكر كاف في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الأربعاء "تم إجراء 4146 اختبارا لـلكشف عن مرض (كوفيد – 19)، جاءت 48 منها فقط إيجابية، بواقع 30 لاعبا و18 مسؤولا (أقل من 1% من الذين تم اختبارهم)".

وأضاف كاف "تم وضع خطة استئناف كرة القدم على أساس نظام فحص صارم وجهد مكثف في مجالات السلامة والأمن. ساعدت جهود التعاون الكبرى عبر القارة، بالإضافة للعديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في تمهيد الطريق لاستئناف آمن لمسابقات النخبة لدينا".

وأوضح "أثبت الأمر فاعليته، إذ أقيمت جميع المباريات الـ 48 المقررة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في ظروف صحية مثالية، ومع ذلك نهدف للحفاظ على مستوى عال من الأداء ".

وأشار كاف "سوف تتم دراسة النتائج بهدف زيادة تحسينها، وبالتالي، فإن المواعيد الأخرى (بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2020 ومسابقات الأندية موسم 2020 - 2021 وآخر جولتين من تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون قد تستفيد منها أيضا".

وأكد الملجاشي أحمد أحمد رئيس كاف أن البروتوكول الذي تم وضعه يتطلب الكثيرالعمل ، ويستفيد مما يتم تطبيقه في قارتنا وفي العالم بأسره.

وشدد للموقع الرسمي لكاف " على ضرورة ضمان سلامة جميع المعنيين، داخل الملعب ومن حوله ، حتى خلال هذه الأوقات الصعبة التي يواصل فيها الوباء كونه تهديدا قائما للغاية، حيث تواجه البلدان موجة ثانية منه".

وتابع "كرة القدم استأنفت حقوقها في الملاعب ، وكان نجاحا مذهلا أن تقام 100٪ من المباريات المخطط لها".

وألقى الموقع الرسمي لكاف الضوء على المنتخبات التي تأهلت رسميا لنهائيات أمم أفريقيا القادمة، وهي الجزائر والسنغال ومالي وتونس، بالإضافة للكاميرون (البلد المضيف).

اختتم كاف بيانه قائلا "تم لعب 48 مباراة شهدت تسجيل 105 أهداف".