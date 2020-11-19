رياضة | وزير الشباب والرياضة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك: المباراة مكسب لمصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك: المباراة مكسب لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز منتخبي مصر الأول والأوليمبي بمباراتي توجو والبرازيل، قائلا "كان يوم سعيد للكرة المصرية".

وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "حرصت على استقبال اللاعبين بنفسي في المطار لأنهم كان لازم يحسوا أنهم عملوا حاجة جيدة، خاصة أن المباراة كان صعبة نظرًا لصعوبة موقف مصر في المجموعة".

وبسؤال عن الاستعدادات لمباراة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا أشار وزير الشباب والرياضية إلى أنه سيتم تفعيل مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والتي ستمتد لمدة سنة على الأقل.

وتابع "المنافسة بين فريقين كبار في مصر، ونريد أن نلعب مباراة كرة جيدة واللي هيفوز هو فريق مصري في النهاية، والمباراة مكسب كبير لمصر، ونتمنى أن الأجواء الرياضية تكون جيدة".

وكشف عن حدوث مشكلة وخلافات بأحد معسكرات المنتخبات القومية، موضحًا أنه سيتم فتح تحقيق عن طريق لجنة مشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لاتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة.

