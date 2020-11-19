رياضة | بشري سارة في الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشري سارة في الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شفاء يوسف أوباما لاعب الفريق، مم الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وأوضح الطبيب أن يوسف أوباما، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الزمالك، بداية من مواجهة اف سي مصر، المقبلة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وانتظم أوباما في تدريبات القلعة البيضاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك بعد مواجهة كأس مصر لمواجهة الأهلي في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.