رياضة | إنبي يتعاقد مع زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس لـ3 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يتعاقد مع زياد بوغطاس مدافع منتخب تونس لـ3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهي مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير رسميا إنهاء إجراءات ضم زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.
وحضر زياد بوغطاس اليوم إلى مقر النادي بصحبة وكيله محمد عبد الحميد وقام بتوقيع العقود وحصل علي مقدم عقده 50% من قيمة عقده في الموسم الأول,
وخضع اللاعب للكشف الطبي وأجتاز جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بعدها توجه مباشرة بصحبة وكيله وبحضور حلمي طولان المدير الفني وعبد الناصر محمد مدير الكرة وقام بتوقيع العقود تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا,
وأكد محمد عبد الحميد، وكيل اللاعب أن زياد فضل الانضمام لصفوف إنبي رغم انه تلقي عرضين أفضل في المقابل المادي لكنه اختار اللعب تحت قيادة حلمي طولان، مؤكدا ان اللاعب لديه طموح كبير لتحقيق انجاز جديد لمسيرته مع إنبي.
فيما أبدي زياد بوغطاس سعادته بالانضمام للفريق البترولي، مؤكدا أن السمعة الطيبة عن إنبي والاحترافية في التعامل ساهمت بشكل كبير في اختياره لإنبي رغم انه كان لديه عرضين آخرين من مصر وعرضا آخر من السعودية وتمني أن يكون التوفيق حليفه وأن يكون عند حسن ظن ادارة إنبي والجهاز الفني.