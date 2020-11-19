رياضة | النصر يحصل على توقيع لاعب إف سي مصر لموسمين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر النصر يحصل على توقيع لاعب إف سي مصر لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل فريق النصر على توقيع اللاعب رامز زيدان جناح مهاجم فريق إف سي مصر السابق، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021. ويعد زيدان من مواليد 1996 ولعب من قبل في صفوف أندية اتحاد الشرطه و الاعلاميين وإف سي مصر قبل التوقيع لنادي النصر. وقام اللاعب بالتوقيع للنصر في حضور سيد عيد المدير الفني، وعلاء كمال وكيل اللاعبين.